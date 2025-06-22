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Доходные дома в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Доходный дом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Доходный дом
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 12
Количество этажей 3
Продается современный многоквартирный дом, который в настоящее время находится на стадии стр…
$6,57 млн
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