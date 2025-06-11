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Бунгало в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Киссонерга, Кипр
Бунгало
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА У БЕРЕГА С ПОРАЗИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ Мы представляем уни…
$1,57 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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