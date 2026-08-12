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Бунгало с видом на горы на Кипре

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Пейя
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
Бунгало Удалить
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6 объектов найдено
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Каллепея, Кипр
Бунгало
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Для продажи: Уютное 3-спальное полуотдельное бунгало в деревне Каллепия Расположенное в жи…
$195,827
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Для продажи: Это очаровательное бунгало предлагает комфортную жизнь в самом сердце Талы. С в…
$377,962
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Бунгало в Луварас, Кипр
Бунгало
Луварас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Откройте для себя этот исключительный 6-комнатный отдельно стоящий дом, расположенный в тихо…
$2,51 млн
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Polis Chrysochous, Кипр
Бунгало
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Это уникальное свойство - отдельно стоящее бунгало, которое имеет беспрепятственный и панора…
$1,59 млн
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