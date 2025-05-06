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Квартиры с террасой в Aglangia, Кипр

однокомнатные
5
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46
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр Предлагаются простор…
$410,808
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
$369,388
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Параметры недвижимости в Aglangia, Кипр

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