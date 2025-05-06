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Магазины в Agios Ioannis, Кипр

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2 объекта найдено
Магазин в Agios Ioannis, Кипр
Магазин
Agios Ioannis, Кипр
Главная инвестиционная возможность! Выдающаяся хорошо обслуживаемая розничная недвижимость д…
$1,12 млн
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Магазин в Agios Ioannis, Кипр
Магазин
Agios Ioannis, Кипр
Розничный угловой магазин на продажу на одной из самых коммерческих улиц Лимассола. Розничн…
$317,029
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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