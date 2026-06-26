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Дома с видом на горы в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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виллы
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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Откройте для себя современную деревню, живущую с этим красиво спроектированным полуотдельным…
$378,260
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Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

с садом
Недорогая
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