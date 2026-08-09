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Дома в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

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Сплит
51
Grad Makarska
43
Grad Split
124
Трогир
87
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553 объекта найдено
Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенная среди сосен над спокойной адриатической бухтой в Сплитске на острове Брач, эта…
$795,664
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Готовая к заселению роскошная вилла с видом на море на острове Шолта – всего 80 м от моря!Эк…
$911,280
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Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Описание объекта: Продается многоквартирный дом с потрясающим панорамным видом на море и окр…
$665,628
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Дом 4 спальни в Трогир, Хорватия
Дом 4 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Расположение: Ciovo Построено: 2020 Центр города: 5 км Море: 0,6 км Расстояние до аэропорта:…
$3,24 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Строящаяся современная вилла в Сегет Враница недалеко от Трогира, всего в 250 метрах от моря…
$1,93 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 2 000 м²
Фантастические предложения для острова Брач и для Далмации!Две новостройки виллы на 1-й лини…
Цена по запросу
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Расположенная в тихой сельской местности деревни Врбань на острове Хвар, эта очаровательная …
$1,58 млн
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Дом 4 спальни в Opcina Marina, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Расположение: Sevid Построено: 2022 Центр Рогозницы: 15 км Море: 0,3 км Расстояние до аэропо…
$1,65 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Редкая недвижимость на первой линии на острове Шолта - вилла с участком 2000 м2! Расположен …
$1,58 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Четыре супер-современных виллы с бассейнами в районе Макарской ривьеры!Головокружительный ви…
$1,38 млн
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Дом 7 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 7 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Английский язык является богатым и универсальным языком, на котором говорят миллионы людей п…
$4,12 млн
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Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этот эксклюзивный комплекс на первой линии моря, выставленный на продажу на потрясающей ривь…
$1,32 млн
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Вилла в Grohote, Хорватия
Вилла
Grohote, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Уникальная современная вилла на первой линии к морю на острове Шолта!Вилла находится на заве…
Цена по запросу
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Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Горячая распродажа!Цена снижена с 1 700 000 евро до 1 105 000 евро!Продается это роскошное ж…
$1,26 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Роскошная вилла доступна для продажи в высоком состоянии «шельф и ядро», расположенная в спо…
$2,06 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Эта необычная вилла расположена в третьем ряду. Как и другие объекты Royal Hill Residence, о…
$1,67 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ОСТРОВ БРАЧ, СПЛИТСКА – Современная семейная вилла с бассейном, террасой на крыше и видом на…
$914,920
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Дом 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Расположение: Podstrana Построено: 2023 Море: 1 км Аэропорт: 30 км Сплит-центр: 10 км В…
$2,22 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Абсолютно потрясающая вилла на острове Брач, расположенная в первой линии к морю на обширном…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
ПРЕКРАСНАЯ КАМЕННАЯ ВИЛЛА НА БЕРЕГУ МОРЯ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, НА ОГРОМНОМ УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ ПЛОЩА…
$4,04 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Роскошная дизайнерская вилла с бассейном в районе Трогира, в 1 км от моря, на участке площад…
$1,83 млн
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Дом 3 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этот потрясающий пляжный дом, расположенный на прекрасном острове Брач, был построен в 2003 …
$2,00 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Площадь 400 м²
В самом популярном месте на первой линии в Сегет Враница , в южной части полуострова, недале…
$2,08 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта уникальная с архитектурной точки зрения трехуровневая вилла расположена во втором ряду о…
$1,96 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Неподалеку от Сплита, в спокойной средиземноморской обстановке, окруженной природой, располо…
$1,94 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Новый роскошный курорт в 1-м ряду в окружении первозданной средиземноморской природы в волше…
$1,72 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 639 м²
Роскошные виллы с бассейном на 1-й и 2-й линии к морю, у пляжа, на прекрасном острове Брач в…
$2,04 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Роскошная вилла с бассейном на холмах над Сплитом в 3 км. от моря!Вилла расположена на участ…
$1,73 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Феноменальная современная элегантная вилла в привлекательном месте элитного туристического к…
$2,20 млн
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Вилла в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Очень необычная вилла с бассейном всего в 50 метрах от моря в Бобовишце на острове Брач! Уни…
$800,555
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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