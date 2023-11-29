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Дома в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

виллы
134
392 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
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Дом 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Stari, three bedroom apartment of approx. 80 m2 with gallery and terrace. The apartm…
€179,000
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Дом 3 комнаты в Писак, Хорватия
Дом 3 комнаты
Писак, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Писак, Омишская Ривьера - двухквартирный дом с видом на мореДвухквартирный дом площадью 70 м…
€260,000
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Дом 5 комнат в Dugi Rat, Хорватия
Дом 5 комнат
Dugi Rat, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Omiš, Duće detached house of 210 m2, on two floors (ground floor 70 m2, first floor 140 m2) …
€420,000
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Вилла 4 комнаты в celina, Хорватия
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Дом 6 комнат в Kastel Gomilica, Хорватия
Дом 6 комнат
Kastel Gomilica, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 630 м²
Kaštela, Kaštel Gomilica House with 3 apartments and commercial space in Kaštel Gomilica. …
€820,000
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Дом 5 комнат в Kastel Novi, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić Family house with 2 apartments and swimming pool House area: 266m2 …
€669,000
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Вилла 4 комнаты в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Дом 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Lukšić, a fully renovated stone house 80 m2 on 2 floors. On the ground floor there a…
€330,000
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Дом 3 комнаты в Gromin Dolac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gromin Dolac, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Hvar, Zavala on the first floor of a family house there is: - two bedroom apartment of 68.5…
€315,900
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Дом 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Kaštel Lukšić, completely renovated stone house 107 m2 on 3 floors, with a terrace of 35 m2.…
€335,000
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Вилла 4 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
€800,000
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Вилла 5 спален в Vinisce, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinisce, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни в Jesenice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Jesenice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
€670,000
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Дом 5 комнат в Vrsine, Хорватия
Дом 5 комнат
Vrsine, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Family house, first row to the sea and the beach, in a unique location near Trogir. Houses …
€1,20 млн
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Дом 6 комнат в Sutivan, Хорватия
Дом 6 комнат
Sutivan, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Брач, Сутиван, отдельно стоящий дом жилой площадью 150 м2 на двух этажах, построенный на уча…
€680,000
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Вилла 15 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
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Вилла 5 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
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Дом 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Trogir, semi-detached house of 110 m², auxiliary building of 19 m², on two plots with a tota…
€249,000
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Дом 6 комнат в Borak, Хорватия
Дом 6 комнат
Borak, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Omiš, 3 autochthonous stone villas, as a magical combination of traditional architecture and…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Bol, Хорватия
Дом 6 комнат
Bol, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 315 м²
Bol, island of Brač, semi-detached apartment house with a usable area of 315m2 on 3 floors, …
€890,000
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Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Splitska, island of Brač - 4* villa with pool (detached building).The area of the villa is a…
€970,000
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Дом 2 комнаты в Rudina, Хорватия
Дом 2 комнаты
Rudina, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Stari Grad, one-story house with a floor plan area of 51 m2 plus a covered terrace of 33 m2,…
€299,999
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Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 229 м²
Brač, Splitska, detached stone house with a total area of 229 m2 on a plot of 600m2. There …
€330,000
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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