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Дома с террасой в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

Сплит
24
Grad Makarska
46
Grad Split
104
Трогир
94
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25 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Maslinica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Maslinica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Елса, Хорватия
Дом 4 комнаты
Елса, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Renovated traditional stone house, Jelsa, Hvar On the island of Hvar, in the wider center of…
$365,361
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Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем роскошную виллу в Округе Горни на острове Чиово в престижном месте недалеко от мо…
$1,82 млн
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Nekretnine Larus
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Дом в Rogacic, Хорватия
Дом
Rogacic, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Дом 19 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 19 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 19
Площадь 1 144 м²
Количество этажей 5
An 18-room family-run hotel, well-established and lucrative business, Trogir, Seget Vranjica…
$3,10 млн
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Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Nekretnine Larus
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Дом 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с видом на море, привлекательное расположение, Сплитска, остров Брач В самом …
$752,864
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Дом 5 комнат в Okrug Donji, Хорватия
Дом 5 комнат
Okrug Donji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Округ, дом с террасой на крыше и бассейном на крыше, 270,00 м2 Две современные, недавно п…
$819,345
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Nekretnine Larus
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Дом 5 комнат в Marinje Zemlje, Хорватия
Дом 5 комнат
Marinje Zemlje, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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Дом 5 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
I26960 Vinka Foretića
Цена по запросу
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Дом 12 комнат в Башка Вода, Хорватия
Дом 12 комнат
Башка Вода, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 563 м²
Количество этажей 2
Business-apartment house with sea view, Baška Voda (Makarska Riviera) In an attractive locat…
$1,88 млн
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Дом 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Дом 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Дом 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Дом 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Stone house in the heart of Trogir, 90m2 This stone house is located in a quiet area, near t…
$209,252
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Дом 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Luxury villa in the first row to the sea in an elevated location with a panoramic view This …
$1,44 млн
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Дом 2 комнаты в Елса, Хорватия
Дом 2 комнаты
Елса, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Newly built house in the centre of Jelsa (island of Hvar) A newly built house on a 288 m2 pl…
$525,898
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Дом 13 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 13 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 13
Площадь 873 м²
Количество этажей 3
Бизнес-апартаменты с видом на море, Сегет Враница недалеко от Трогира Расположенный в привле…
$1,61 млн
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Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом, Kaštel Stari, Kaštela Эта роск…
$963,224
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Дом 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Luxury villa on an elevated location with panoramic sea views This luxurious seaside villa, …
$1,22 млн
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Дом 3 комнаты в Елса, Хорватия
Дом 3 комнаты
Елса, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Stone house in traditional Dalmatian style, Jelsa-Hvar, 154 m2 This semi-detached stone hous…
$387,504
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Дом 1 спальня в Opcina Marina, Хорватия
Дом 1 спальня
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот дом Робинзона с бассейном расположен в 8 км от Винишче и в 65 м от моря. Дом расположен…
$406,657
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Nekretnine Larus
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Дом 4 комнаты в Drvenik Veliki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Drvenik Veliki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Newly renovated secluded house with sea view, Drvenik Veliki (Trogir) A detached house with …
$453,933
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Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Terraced House in the Old Core of Kaštel Lukšić, 90 m² This charming terraced house is locat…
$177,145
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Дом 4 комнаты в Seget Donji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Каменный дом в старом городе, в 100 метрах от моря, Сегет Донджи Традиционно украшенный каме…
$442,445
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Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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