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Дома с гаражом в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

Сплит
24
Grad Makarska
46
Grad Split
104
Трогир
94
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2 объекта найдено
Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Nekretnine Larus
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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