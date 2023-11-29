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134 объекта найдено
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
5
3
270 м²
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
97 м²
€950,000
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Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
6
4
320 м²
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4
5
326 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
4
5
520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
4
5
520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Вилла 5 спален
Vinisce, Хорватия
5
5
300 м²
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
4
5
180 м²
€800,000
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Вилла 3 спальни
Jesenice, Хорватия
3
5
140 м²
€670,000
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Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
15
15
1 050 м²
www.biliskov.com ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
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Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
5
5
350 м²
www.biliskov.com ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
4
3
273 м²
€1,50 млн
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Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
7
8
464 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
4
4
338 м²
€1,000,000
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Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
4
3
294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
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Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
3
3
120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000
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Вилла 4 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
4
4
140 м²
Вы охотитесь за мечтой о своем доме и не знаете, где ее посмотреть? Вы пришли в нужное место…
€600,000
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Вилла 2 спальни
Dugi Rat, Хорватия
2
2
100 м²
Сказки сбываются!-Проверьте эту уникальную деревенскую виллу в самом сердце Далмации! Это де…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Imotski, Хорватия
5
5
256 м²
€980,000
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Вилла 7 спален
Dracevica, Хорватия
7
8
330 м²
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
4
5
330 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
4
5
360 м²
€1,000,000
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Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
5
6
285 м²
€550,000
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Вилла 11 спален
Povlja, Хорватия
11
8
399 м²
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни
Макарска, Хорватия
3
4
155 м²
€900,000
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
7
325 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни
мужска 12, Хорватия
4
4
250 м²
€800,000
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Вилла 3 спальни
Dracevica, Хорватия
3
4
150 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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