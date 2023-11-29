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Виллы в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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134 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 комнаты в celina, Хорватия
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Вилла 5 спален в Vinisce, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinisce, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
€800,000
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Вилла 3 спальни в Jesenice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Jesenice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
€670,000
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Вилла 15 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
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Вилла 5 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Mirca, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
€1,50 млн
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Вилла 7 спален в Vucevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Vucevica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Imotski, Хорватия
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
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Вилла 3 спальни в Podbablje Gornje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000
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Вилла 4 спальни в Kastel Gomilica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Вы охотитесь за мечтой о своем доме и не знаете, где ее посмотреть? Вы пришли в нужное место…
€600,000
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Вилла 2 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 2 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Сказки сбываются!-Проверьте эту уникальную деревенскую виллу в самом сердце Далмации! Это де…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Imotski, Хорватия
Вилла 5 спален
Imotski, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
€980,000
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Вилла 7 спален в Dracevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Dracevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
€1,000,000
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Вилла 5 спален в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 285 м²
€550,000
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Вилла 11 спален в Povlja, Хорватия
Вилла 11 спален
Povlja, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 399 м²
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
€900,000
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 325 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни в мужска 12, Хорватия
Вилла 4 спальни
мужска 12, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€800,000
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Вилла 3 спальни в Dracevica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Dracevica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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