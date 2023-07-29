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Коммерческая недвижимость в Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
85 объектов найдено
Инвестиционная 10 спален в Бейликдюзю, Турция
Инвестиционная 10 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 23
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
ЛЮБОВЬ В ПЕРВОМ СПОСОБЕ   Разработанный со страстью, созданный с помощью отмеченного …
€ 2,000,000
Магазин в Бейликдюзю, Турция
Магазин
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€ 404,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 164 м²
Готовые Коммерческие Объекты в Бейликдюзю в Крупном Комплексе. Коммерческая недвижимость рас…
€ 662,000
Офис в Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€ 1,260,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€ 367,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€ 464,000
Офис в Авджылар, Турция
Офис
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€ 141,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€ 304,000
Офис в Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€ 369,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€ 701,000
Офис 1 спальня в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€ 263,000
Офис 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,940,000
Офис 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,305,000
Офис 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,115,000
Офис 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Офис 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€ 3,550,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 175 м²
Коммерческая Недвижимость с Мебелью в Кягытхане, Стамбул. Коммерческая недвижимость с потенц…
€ 584,000
Офис в Стамбул, Турция
Офис
Стамбул, Турция
Площадь 135 м²
Количество этажей 65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€ 753,000
Магазин в Гюнгёрен, Турция
Магазин
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€ 427,000
Офис в Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 226 м²
Количество этажей 12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€ 546,000
Магазин 1 спальня в Кагытхане, Турция
Магазин 1 спальня
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Магазины и Офисы с Просторным Дизайном в Кягытхане, Стамбул. Роскошные магазины и офисы расп…
€ 167,000
Коммерческая 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€ 528,000
Коммерческая 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€ 288,000
Офис 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 1,255,000
Офис 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 804,000
Офис 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 521,000
Коммерческая 10 спален в Cihangir Mahallesi, Турция
Коммерческая 10 спален
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-Отель в Стамбуле, Таксим, Рядом с Ключевыми Местами Города. Бутик-отель расположен в р…
€ 6,740,000
Коммерческая 20 спален в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Коммерческая 20 спален
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€ 17,880,000
Коммерческая 2 спальни в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 2 спальни
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€ 502,000
Коммерческая 1 спальня в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€ 249,000
Магазин в Бейоглу, Турция
Магазин
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€ 647,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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