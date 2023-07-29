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Коммерческая
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Коммерческая недвижимость в Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
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85 объектов найдено
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Инвестиционная 10 спален
Бейликдюзю, Турция
23
10
1 500 м²
3
ЛЮБОВЬ В ПЕРВОМ СПОСОБЕ Разработанный со страстью, созданный с помощью отмеченного …
€ 2,000,000
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Магазин
Бейликдюзю, Турция
80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€ 404,000
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Магазин
Мраморноморский регион, Турция
164 м²
Готовые Коммерческие Объекты в Бейликдюзю в Крупном Комплексе. Коммерческая недвижимость рас…
€ 662,000
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Офис
Мраморноморский регион, Турция
269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€ 1,260,000
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Магазин
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€ 367,000
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Магазин
Мраморноморский регион, Турция
79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€ 464,000
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Офис
Авджылар, Турция
36 м²
8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€ 141,000
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Магазин
Мраморноморский регион, Турция
160 м²
13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€ 304,000
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Офис
Мраморноморский регион, Турция
55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€ 369,000
Рекомендовать
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
145 м²
4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€ 701,000
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Офис 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
1
95 м²
20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€ 263,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
360 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,940,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
198 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,305,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2
241 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,115,000
Рекомендовать
Офис 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
3
395 м²
4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€ 3,550,000
Рекомендовать
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
175 м²
Коммерческая Недвижимость с Мебелью в Кягытхане, Стамбул. Коммерческая недвижимость с потенц…
€ 584,000
Рекомендовать
Офис
Стамбул, Турция
135 м²
65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€ 753,000
Рекомендовать
Магазин
Гюнгёрен, Турция
20 м²
4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€ 427,000
Рекомендовать
Офис
Мраморноморский регион, Турция
226 м²
12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€ 546,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Кагытхане, Турция
1
54 м²
7
Магазины и Офисы с Просторным Дизайном в Кягытхане, Стамбул. Роскошные магазины и офисы расп…
€ 167,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2
90 м²
10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€ 528,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
47 м²
10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€ 288,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
199 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 1,255,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2
131 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 804,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
82 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€ 521,000
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Коммерческая 10 спален
Cihangir Mahallesi, Турция
10
1 650 м²
9
Бутик-Отель в Стамбуле, Таксим, Рядом с Ключевыми Местами Города. Бутик-отель расположен в р…
€ 6,740,000
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Коммерческая 20 спален
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
20
2 000 м²
8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€ 17,880,000
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Коммерческая 2 спальни
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
109 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€ 502,000
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Коммерческая 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
55 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€ 249,000
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Магазин
Бейоглу, Турция
87 м²
9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€ 647,000
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