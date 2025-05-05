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Коттеджи в Боровском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Старинки, Беларусь
Коттедж
Старинки, Беларусь
Площадь 270 м²
Продaeтcя, Hoвый (под чистовую отделку ) Зaгорoдный дом в два уpовня площадью 250 кв.м, с на…
$167,000
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Коттедж в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
О доме и участке ·  Дом 2024 года постройки, готовый для круглогодичного проживания. ·  Пло…
$95,000
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Параметры недвижимости в Боровском сельском Совете, Беларусь

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