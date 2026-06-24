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Дуплексы с видом на горы во Влёра (область), Албания

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Orikum
12
Влёра
3
Химара
4
Bashkia Himare
4
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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном продается в Радхиме, Влёра, Албания. Ощутите со…
$251,648
НДС
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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