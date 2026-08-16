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Дуплексы в Химаре, Албания

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5 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Palase, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Албанской Ривьеры, в современной резиденции «Каменная деревня» в Кепаро, на п…
$388,737
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Investment Realty Group
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Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Investment Realty Group
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Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Future Home Invest
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Дуплекс 3 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3
Duplex 3+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlore, одном из самых востребованных …
$965,455
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Агентство
Future Home Invest
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