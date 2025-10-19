Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Orikum
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Orikum, Албания

Дуплекс Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$240,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$213,863
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$366,342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
A rare opportunity to invest in a luxury seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfort, …
$219,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$240,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
A rare opportunity to invest in a luxury seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfort, …
$240,505
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
A rare opportunity to invest in a luxury sea-front property in Radhimë, Vlorë, where comfort…
$260,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$363,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
A rare opportunity to invest in a luxury seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfort, …
$215,242
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Atlas PropertyAtlas Property
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
A rare opportunity to invest in a luxurious seaside property in Radhimë, Vlorë, where comfor…
$215,284
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Дуплекс 3 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
✅ Базовая цена поверхности: 3500 евро/м2✅ Расположение: Radhimë, Vlorë✅ Общая площадь: 60м2✅…
$1
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти