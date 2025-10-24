Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Himare
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Bashkia Himare, Албания

Дуплекс 2 комнаты в Palase, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
