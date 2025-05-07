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Квартиры с видом на море во Влёра (область), Албания

Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
Химара
41
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20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
🆕🔥 2+1 Апартаменты для продажи рядом с Маринской школой, ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРЕВид со стороны моря…
$178,298
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 20 комнат в Gjilek, Албания
Квартира 20 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 20
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$852,931
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Международное агентство недвижимости Habita
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Fully sea view studio for sale in Vlora  Furnished  Garage
$139,575
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Квартира 4 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 4 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Квартира 3+1 в Саранде. 99 м.кв с видом на море. Готовы организовать онлайн показ и оформ…
$194,310
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Квартира 1 комната в Drimadhe, Албания
Квартира 1 комната
Drimadhe, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousand…
$145,093
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
НА ПРОДАЖУ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 ев…
$231,028
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Palase, Албания
Квартира 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
КВАРТИРА 1+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast…
$377,235
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
Квартира с потрясающим видом на море на продажу во Влёре Эти потрясающие апартаменты расп…
$342,192
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Квартира 2 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 254 м²
Этаж 3
ВИЛЛА 2+1 В ДЕРЕВНЕ ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА Расположенный на белом побережье Паласы, Green Coast …
$631,044
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3
🌊🏡 1+1 ПРОДАЖА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА🌅 С видом на море.🏷 Цена: 2000 евро/м2📐 Поверхность: 76…
$171,800
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DES Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4
🏡🔑 2 Договоры купли-продажи с типом 1+1 в Скеле, ВЛОРА🏷 Цена: 1800 евро/м2📍 Расположение: в …
$248,206
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DES Real Estate
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
Этаж 3
Продается квартира 1+1 в Marina Bay Uji i Tohte Vlera. Квартира площадью 80 м2, а также 11,…
$195,793
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Квартира 2 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1 С ВИДОМ НА МОРЕ В КУРОРТЕ "IONIAN BAY", В САРАНДЕ ✅ Цена: 2700 евр…
$329,096
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
🌊🏡 Договор купли-продажи 1+1+2 на заре ЛУНГОМАРА, ВЛОРА🌅 С видом на море🏷 Стоимость: 165 000…
$186,493
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DES Real Estate
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Квартира 1 спальня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Продается квартира 1+1 в комплексе Marina Bay, Уджи и Тохте, Влёра. Площадь квартиры состав…
$168,239
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Квартира 2 спальни в Palase, Албания
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Этаж 1
We sell Apartment 2+1+2 in Green Coast Resort. The apartment is located on the first floor o…
$374,468
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 9/9
Квартира расположена на 9 этаже нового дома на второй линии Лунгомаре всего в 50 метрах от п…
$205,315
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Квартира 5 комнат в Metoq, Албания
Квартира 5 комнат
Metoq, Албания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Sea Melody, потрясающие апартаменты на продажу в Саранде, Албания. Эти апартаменты площадью …
$227,945
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Saranda Elite's Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$267,252
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости во Влёра (область)

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
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с бассейном
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