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Пентхаусы во Влёра (область), Албания

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Саранда
9
Влёра
14
Саранда
9
Пентхаус Удалить
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25 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 5/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$583,942
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Пентхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 4
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в Ужи и Фтохте, Влёра: эксклюзивная инвестиция…
$541,305
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Century 21 Eon
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с видом на море продается в Влёре, Албания – инвестиционная недвижимость.…
$450,361
НДС
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Albania Property Group
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Gjashte, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
✅ Цена: 260 000 Евро (оборотный)✅ Расположение: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Площадь: 175…
$299,992
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NEXT REAL ESTATE
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 12/12
Инвестиционная недвижимость - Роскошный пентхаус с видом на море на продажу в городе Влёра, …
$668,496
НДС
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Albania Property Group
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Пентхаус в Влёра, Албания
Пентхаус
Влёра, Албания
Площадь 400 м²
Этаж 12
🏡🔑 FOR SALE PAPAFINGO AT FLAMURTARI STADIUM, VLORE 💰 Price: €250,000 🏗 400 m² constructi…
$291,393
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DES Real Estate
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Пентхаус 3 комнаты в Orikum, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
Пентхаус с видом на море продается во Влёре, Албания. Если вы ищете идеальный дом своей мечт…
$692,288
НДС
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Albania Property Group
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English, Italiano
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 12/12
Роскошная квартира с видом на море на продажу в районе Лунгомаре, Влёра, Албания - новый пен…
$466,365
НДС
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Albania Property Group
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English, Italiano
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
Люксурный пентхаус для продажи с потрясающим видом на море, включая гараж!Роскошный пентхаус…
$490,151
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Century 21 Marina
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Пентхаус 6 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 6 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
Некоторые люди проводят всю свою жизнь в поисках места, которое все еще находится в одной ми…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
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English
Пентхаус 2 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6/6
Пентхаус с видом на море продается в Влёре, Албания. Этот великолепный пентхаус с видом на м…
$299,327
НДС
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Albania Property Group
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Жилой комплекс Urban Verde 13 квартир с 2 и 1 спальней! Расположен на улице Джанак Куми, в…
$184,242
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Пентхаус 5 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 5 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Этаж 6/6
Пентхаус Sky Beachfront в Саранде, 20 этажей над уровнем моряВ первую очередьВстаньте на кры…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Пентхаус 3 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/6
Резиденция Urban VerdeДоступно 13 квартир, 2-комнатные квартиры и 1-комнатные квартиры!Распо…
$287,811
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 4/4
Продается новый пентхаус с видом на море в Влёре, Албания. Влёра, благодаря своей неоспоримо…
$763,651
НДС
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Albania Property Group
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Пентхаус 3 комнаты в Orikum, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Мы представляем вам новейший проект в районе Орикум, Террасы Вердант. Современный жилой и ту…
$405,668
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NEXT REAL ESTATE
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Пентхаус в Саранда, Албания
Пентхаус
Саранда, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Представьте, что вы сойдете с тёплого песка и войдете в ваше личное святилище менее чем за м…
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 6/6
Резиденция Urban VerdeДоступно 13 квартир, 2-комнатные квартиры и 1-комнатные квартиры!Распо…
$320,687
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Пентхаус 6 комнат в Влёра, Албания
Пентхаус 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 7/7
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE WITH STUNNING VIEWS OF THE BAY OF VLORA!   An exclusive p…
$1,38 млн
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Century 21 Marina
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Пентхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Этаж 6/6
Роскошная квартира с видом на море продается в районе Старого пляжа, Влёра, Албанская Ривьер…
$778,463
НДС
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Albania Property Group
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 9/9
🌆🏡 Для продажи 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" Школа, ВЛОРА💶 Цена: 187 000 евро/тотал📐 Пл…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
ЛОФТ НА ПРОДАЖУ НА БУЛЬВАРЕ «ИСМАИЛ КЕМАЛИ», ВЛОРА ✅ Частный этаж ✅ Лифт ✅ 2 частных га…
Цена по запросу
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NEXT REAL ESTATE
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 10/10
🔑🏡 Продажа Пентхауса 2+1 в Трансбалканике, ВЛОРА💶 Стоимость: 135 000 евро/тоталь📐 Площадь: 1…
$153,016
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DES Real Estate
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Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4
Пентхаус для продажи в Ужэ Те Фтохтене, Лори!Стоимость: 395.000 евроПоверхность: 140 м2/Tota…
$453,946
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DES Real Estate
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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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