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Квартиры-студии во Влёра (область), Албания

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Orikum
18
Влёра
35
Химара
4
Bashkia Himare
4
Студия Удалить
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59 объектов найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
$86,692
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Современная студия на продажу в Лунгомаре, Влёра, Албания - инвестиционная недвижимость. Вне…
$80,913
НДС
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Albania Property Group
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$162,981
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Студия 1 комната в Jale, Албания
Студия 1 комната
Jale, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается студия в Химаре Влёре, Албанская Ривьера. Идеальное расположение в одном из самых …
$195,074
НДС
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Albania Property Group
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/8
Квартира с одной спальней на продажу в Албании. Сделайте эту квартиру своей и инвестируйте в…
$148,046
НДС
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Albania Property Group
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Студия 2 комнаты в Gjashte, Албания
Студия 2 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/7
✅ Цена: 1600 Евро/М2✅ Расположение: 5-я улица, Саранде✅ Общая площадь: 44,4 м2✅ Площадь квар…
$83,706
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Dhermi, Албания
Студия 1 комната
Dhermi, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ VILLAGE SQUARE – ДРИМАДЕС В одном из самых уникальн…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Студия 1 комната в Palase, Албания
Студия 1 комната
Palase, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Продается новая студия в Паласе Влёра, Дхерми, Албания. Роскошная резиденция с беспрепятстве…
$161,720
НДС
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Albania Property Group
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Студия 1 комната в Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Продается студия на берегу моря в Радхиме, Влёра, на юге Албании. Радхима — один из самых пе…
$143,677
НДС
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Albania Property Group
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
✅ Цена продажи: 75 000 евро✅ Расположение: улица «Дхимитер Кономи», Влоре✅ Площадь: 33м2Квар…
$90,117
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Студия 2 комнаты в Kanine, Албания
Студия 2 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
✅ Цена: 2000 евро/м2 - 126 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 63 м2…
$146,602
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Не упустите возможность инвестировать в один из самых быстрорастущих районов Албанской Ривье…
$188,168
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
✅ Цена: 1200 евро/м2 (52 320 евро)✅ Местонахождение: Православная церковь, Vlore✅ Общая площ…
$61,168
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅ Стоимость: 103 000 евро✅ Расположение: Вторая линия, на моем рынке, Влоре✅ Площадь: 50м2Те…
$118,060
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 7
В продаже 2 квартиры-студии в городе Влёра в самом центре Лунгомаре в 100 метрах от моря. Пл…
$332,128
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CACTUS | Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
✅ Цена: 2000 евро/м2 - 118 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 59м2Р…
$137,294
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Студия 2 комнаты в Orikum, Албания
Студия 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
✅ Цена: 47 000 евро✅ Расположение: Jonufer, Vlore✅ Площадь: 35м2Территория, в которой распол…
$55,216
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Студия 1 комната в Radhime, Албания
Студия 1 комната
Radhime, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
🔑🏡 Студия по продаже в Радхиме, Влора.📍 Рядом с туристическим комплексом DEA💶 Цена 65 000 ев…
$75,886
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Роскошная резиденция в Радхимэ, строительство первой линии, с панорамным видом на залив Влор…
$154,110
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
🌇🏡 Студия по продаже в Лунгомаре, ВЛОРА📍 Рядом с баром Taushani🏷 Стоимость: 85 000 евро/ Все…
$100,823
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DES Real Estate
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Студия 1 комната в Radhime, Албания
Студия 1 комната
Radhime, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Откройте для себя спокойствие морского побережья в этой великолепной резиденции. Погрузитесь…
$156,431
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Lux Albania Home
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
🔑🏡 Продажа в холодной воде, VLORA 📍 Рядом теннисные корты🏷 Цена: 90 000 евро/всего📍 Располож…
$106,264
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$189,298
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4
Не упустите возможность инвестировать в один из самых быстрорастущих районов Албанской Ривье…
$117,417
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON "RRUGA E ÇIPAJVE", VLORA,💶 Цена: 62 000 евро (всего)📐 Площадь: 40 м2 (…
$71,877
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
✅ Стоимость: 75 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Общая площадь: 61 м2Резиденция …
$87,286
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
✅ Цена: 90 000 евро✅ Расположение: Рядом с Дипломатом, Влоре✅ Общая площадь: 43 м2✅ Чистая п…
$104,461
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
На продажу предлагается студия, расположенная в одном из самых перспективных районов города,…
$81,469
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
🏡🌊 STUDIO FOR SALE NEAR RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 Цена: 75 000 евро📐 Площадь: 31,25 м2/Ва…
$88,114
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Radhime, Албания
Студия 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Роскошная резиденция в Радхимэ, строительство первой линии, с панорамным видом на залив Влор…
$166,918
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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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