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Дома в Тирана (область), Албания

7 объектов найдено
Коттедж с Онлайн-показ в Golem, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Тирана (область), Албания
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Тирана (область), Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Joy Residences" - это закрытая резиденция с 5 виллами, полностью состоящими из апартаментов.…
€370,000
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Lanabregas-Shtepeza, Албания
Дуплекс 3 спальни
Lanabregas-Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Дуплекс / Пентхаус с фантастическим видом в Линце на продажу! Квартира расположена в эксклюз…
€450,000
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Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
€850,000
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Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Тирана, Албания
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии
Petrele, Албания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Golem, Албания
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Golem, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€95,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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