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Дуплексы в Тирана (область), Албания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Lanabregas-Shtepeza, Албания
Дуплекс 3 спальни
Lanabregas-Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Дуплекс / Пентхаус с фантастическим видом в Линце на продажу! Квартира расположена в эксклюз…
€450,000
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Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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