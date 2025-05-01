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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Orikum, Албания

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8 объектов найдено
Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
One-Bedroom Apartment for Rent in Orikum, the Perfect Resort Choice Looking for the perfect …
$419
в месяц
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Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
The apartment is located on the first line of the coast, it has a total area of 60 m2. There…
$314
в месяц
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Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Your dream of the perfect seaside getaway can become a reality! We are pleased to present an…
$419
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
✅ Цена: 250 евро/месяц✅ Расположение: Orikum, VloreТерритория, в которой расположена квартир…
$285
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
1+1 apartment with one bedroom, european-style layout, 50 sq.m., living room combined with k…
$419
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
✅ Цена: 350 евро /месяц ✅ Местоположение: выше «Le Palazzine», Vlore ✅ Площадь поверхности…
$363
в месяц
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
✅ Цена: 450 евро /месяц ✅ Местоположение: в "Marina Bay", Vlore ✅ Поверхность: 60m2 Облас…
$467
в месяц
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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English
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Apartment 2+1 at Diamond Hill Resort & SPA Vlore for long term rent! . 2 bedrooms, 1 living …
$523
в месяц
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