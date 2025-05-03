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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Тиране, Албания

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7 объектов найдено
Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
Long term rent apartment 3+1 Tirana! The apartment is located on the 2nd floor, near the hot…
$795
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$908
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 15
Modern and spacious apartment available for rent in a new high-rise complex in the center of…
$1,256
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
✅ Цена: 700 евро /месяц ✅ Местоположение: Oxhaku, Tirana ✅ Площадь поверхности: 100m2 Обл…
$727
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
✅ Цена: 350 евро /месяц ✅ Местоположение: Старая улица Даджти, Тирана ✅ Площадь поверхност…
$363
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet в Тирана, Албания
1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 10
Апартаменты 1+1 Аренда в центре, 9 Катешет📍 Адрес: 9 Kateshet🏠 Квартира: 1+1🏝 Размер: 73 м2🏢…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,022
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano