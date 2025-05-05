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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Южной Албании, Албания

Orikum
8
Влёра
229
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233 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Расположение: Старый пляж, Vlore ✅ Площадь поверхности: 105m2 …
$519
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 11
Available for long-term rent, a 1+1 apartment with mountain view, located on Lungo Mare, jus…
$452
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: За отелем «Бруклин», Влоре✅ Поверхность: 86 м2Рай…
$399
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6
This two-bedroom apartment for rent in Vlora offers a comfortable and bright living space, p…
$396
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7
The apartment is located in a green and quiet area of Vlora, in the middle of Lungomare. …
$398
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
Modern 1+1 apartment for long-term rent, located on the prestigious first line of Lungomare …
$680
в месяц
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
✅ Цена: 200 евро/месяц✅ Расположение: Lungomare, Vlora✅ За аренду только до конца маяТеррито…
$208
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 9
RENTED FOR THE MOMENT !!Apartament is located on the 9th floor of a new building on  bouleva…
$339
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9
Apartment 1+1 Del Mare The apartment is a one-bedroom apartment with a living room combined …
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7
We present to you a cozy 2+1 apartment located in the heart of Vlora. It is ideal for those …
$314
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Местоположение: морская школа, Vlore ✅ Поверхность: 90m2 Област…
$519
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$510
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5
Modern 2-bedroom apartment for rent in Lungomare, located on the second line, near Laid Hote…
$568
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5
Beautiful apartment Studio for Rent at Lungo Mare Promenade. The apartment is equipped with …
$387
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5
For rent! Apartment 1+1 Vlora! The apartment is located Cipaj street at Hotel Palace. Near t…
$453
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
✅ Цена: 600 евро /месяц ✅ Местоположение: «Пеливан Лескадж», улица, Vlore ✅ Область: 112m2…
$623
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
1 + 1 apartment for rent in one of the most sought after areas of the city. Perfect location…
$314
в месяц
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Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
1+1 apartment with one bedroom, european-style layout, 50 sq.m., living room combined with k…
$419
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2
***Apartment 2+1+2 for long term rent in Vlora,only 1 minute away from the city center.Apart…
$566
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
For rent! Studio in Lungo mare! You can Rent until June 2024!The apartments are located in t…
$209
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2
Long term rent! Apartment 2+1 in Vlore!  Apartment 2+1 in Vlora for long term rent! Apartme…
$576
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
New 1+1 apartments for long-term rent! The apartment is located on the 2nd floor just 5 minu…
$471
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
ThisThis charming 1-bedroom apartment, with a total area of ​​40 m², is fully furnished and …
$377
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4
The apartment is located in a green and quiet area of Vlora, close to the central boulevard.…
$396
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3
Spacious two bedroom apartment for long term rent with an amazing sea view.It is located in …
$576
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 6
Spacious two bedroom apartment for long term rent with side sea view.It is located in the 6 …
$471
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Discover your New Luxury Retreat !​ We offer an elegant duplex apartment located in the…
$523
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3
For rent! Apartment 2+1 Vlora! The apartments are located near the main boulevard of Vlora. …
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
For rent monthly! Apartment 2+1 Lungo mare! You can Rent until June 2024! The apartments are…
$682
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Experience the comfort of a 1+1 apartment with a partial sea view, situated on the first lin…
$419
в месяц
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