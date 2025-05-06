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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Bashkia Kavaje, Албания

квартиры-студии
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8 объектов найдено
Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 2+1 в Qerret, Durres с видом на море! в Golem, Албания
Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 2+1 в Qerret, Durres с видом на море!
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Идеальное предложение для комфортного проживания у моря! Предлагается в аренду просторная кв…
$906
в месяц
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Century 21 Eon
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните) в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните)
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$764
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 1+1 в аренду в Шкемби и Кавайес, Дуррес - 450€ | 62 м² (NEW111285) в Дуррес, Албания
Квартира 1+1 в аренду в Шкемби и Кавайес, Дуррес - 450€ | 62 м² (NEW111285)
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Квартира сдается в аренду в Шкемби и Кавайес, на первом этаже с видом на море. Квартира пред…
$486
в месяц
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Century 21 Eon
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$736
в месяц
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Century 21 Eon
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Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря! в Golem, Албания
Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Сдается уютная квартира в Големе, всего в 100 метрах от пляжа. Идеально подходит как для кра…
$849
в месяц
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Century 21 Eon
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Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря! в Golem, Албания
Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря!
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду стильную и комфортабельную студию, расположенную всего в нескольких шага…
$736
в месяц
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Century 21 Eon
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Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем! в Golem, Албания
Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду комфортабельную квартиру в популярном районе Голем, Дуррес. Расположение…
$849
в месяц
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Century 21 Eon
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Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 1+1 в Qerret, Durres! в Golem, Албания
Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 1+1 в Qerret, Durres!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Идеальное предложение для комфортного проживания у моря! Предлагается в аренду уютная кварти…
$680
в месяц
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Century 21 Eon
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