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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Dajt, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: Том Доши Комплекс, Шкозе, Тирана✅ Площадь поверхн…
$513
в месяц
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