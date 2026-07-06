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Долгосрочная аренда квартир в Шкодере, Албания

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2 объекта найдено
Квартира в Община Шкодер, Албания
Квартира
Община Шкодер, Албания
Площадь 104 м²
Комплекс Vizion Plus сдает квартиру 2+1 в аренду.8-й этаж и имеет поверхность 104 м2Приз в р…
$743
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Община Шкодер, Албания
Квартира 3 комнаты
Община Шкодер, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 8/9
Сдается в аренду комфортабельная и хорошо организованная квартира в комплексе Star, располож…
$1,144
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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