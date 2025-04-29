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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов во Влёра, Албания

Orikum
8
Квартира Удалить
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232 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира расположена в тихом и безопасном районе, с легким доступом к пляжам и центру города…
$570
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Apartment 2+1 for long-term rent on Ismail Qemali Boulevard in Vlore,perfect location,close …
$568
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Apartment 2+1 for long-term rent on Old city of Vlora,perfect location,close to all necessar…
$284
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: район «Hajro Cakerri», Влоре✅ Площадь второго эта…
$511
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8
Great living opportunity on this 2+1 apartment located in the heart of the old town. The pr…
$398
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
✅ Цена: 400 евро/месяц✅ Расположение: район «Hajro Cakerri», Влоре✅ Площадь второго этажа: 1…
$454
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Apartment 1+1 for long-term rent on Ismail Qemali Boulevard in Vlore,perfect location,close …
$454
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7
The apartment is located in a green and quiet area of Vlora, in the middle of Lungomare. …
$398
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Этаж 2
Great villa for long term rent.  The property is located only few steps from lungomare and …
$1,136
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
A spacious 1+1 apartment for sale in Vlora, offering a comfortable living space with modern …
$568
в месяц
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Пентхаус 2 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира расположена в тихом и безопасном районе, с легким доступом к пляжам и центру города…
$399
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
✅ Price: 500 Euros/Month ✅ Location: Old Beach, Vlore ✅ Surface area: 95m2 The area in whic…
$519
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
One bedroom apartment for long term rent on the first line of Lungo Mare. Side view of the s…
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 7
Beautiful 2+1 apartament for rent with open sea view.The apartment is located at the beginni…
$656
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 9
Modern One-Bedroom Apartment for Rent in Vlorë This spacious, bright, and cozy apartment is…
$493
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$569
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 11
Central Two-Bedroom Apartment for rent! Located on the 11th floor of a central building on …
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 6
Apartment 1+1 for long term rent; well and completly furnished, only 5 min on foot to the …
$262
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4
Rent! Apartments 2+2+1 Lungo Mare Vlora! The apartments are located at the beginning of the …
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
RENTED FOR THE MOMENT !!Apartament 2+1  for rent located in the begining of Lungomare promen…
$576
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Местоположение: uje i ctohte, vlore ✅ арендовать до июня Област…
$519
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
For rent monthly! Apartment 2+1 Lungo mare! You can Rent until June 2024! The apartments are…
$682
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Место проведения: Рыбная фабрика, VloreРайон, в котором расположена …
$570
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
If you’re looking for the perfect place to feel at home, look no further! This stunning apar…
$851
в месяц
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Квартира в Radhime, Албания
Квартира
Radhime, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
1+1 apartment with one bedroom, european-style layout, 50 sq.m., living room combined with k…
$419
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 9
Available  now!! Beautiful apartment ideally located in a new building in Ismail Qemali Boul…
$680
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Long term rent! Apartment 2+1 with garage!  The apartment is located on the 3rd floor 5 min…
$366
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
Beautiful apartment ideally located in a private house iin a quiet area only 5 minutes away …
$230
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5
Beautiful apartment Studio for Rent at Lungo Mare Promenade. The apartment is equipped with …
$387
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 12
For rent: Beautiful seaside apartment with full sea view. Located on the 12th floor with an …
$682
в месяц
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