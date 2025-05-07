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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Центральной Албании, Албания

Тирана
9
Bashkia Kavaje
8
Тирана
17
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24 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
✅ Цена: 600 евро/месяц✅ Расположение: Рядом с американскими виллами, Тирана✅ Площадь поверхн…
$680
в месяц
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Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем! в Golem, Албания
Снять квартиру в Големе, Дуррес: краткосрочная и долгосрочная аренда рядом с морем!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду комфортабельную квартиру в популярном районе Голем, Дуррес. Расположение…
$849
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 15
Modern and spacious apartment available for rent in a new high-rise complex in the center of…
$1,256
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
✅ Цена: 350 евро /месяц ✅ Местоположение: Старая улица Даджти, Тирана ✅ Площадь поверхност…
$363
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря! в Golem, Албания
Аренда квартиры в Големе, Дуррес - 100 метров до моря!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Сдается уютная квартира в Големе, всего в 100 метрах от пляжа. Идеально подходит как для кра…
$849
в месяц
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Century 21 Eon
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Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 2+1 в Qerret, Durres с видом на море! в Golem, Албания
Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 2+1 в Qerret, Durres с видом на море!
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Идеальное предложение для комфортного проживания у моря! Предлагается в аренду просторная кв…
$906
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
Duplex for Rent – Near Korpusi i Paqes Part of an elite villa, this modern duplex offers …
Цена по запросу
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$736
в месяц
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Century 21 Eon
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1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet в Тирана, Албания
1+1 Apartment for Rent in Center, 9 Kateshet
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 10
Апартаменты 1+1 Аренда в центре, 9 Катешет📍 Адрес: 9 Kateshet🏠 Квартира: 1+1🏝 Размер: 73 м2🏢…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
✅ Стоимость: 450 евро/месяц✅ Расположение: Том Доши Комплекс, Шкозе, Тирана✅ Площадь поверхн…
$513
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните) в Golem, Албания
Стильная студия в аренду: краткосрочно, долгосрочно и посуточно! + Парковка/Гараж (уточните)
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ищете идеальное жилье на короткий отпуск, комфортное длительное проживание или удобный вариа…
$764
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 4 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$908
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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2+1 Apartment for Rent 📍 Address: Bulevardi "Zogu i Parë", Tirana в Тирана, Албания
2+1 Apartment for Rent 📍 Address: Bulevardi "Zogu i Parë", Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
2+1 Apartment for Rent 📍 Address: Bulevardi "Zogu i Parë", Tirana 🏠 Area: 85m² 🛏️ 2 Bedro…
Цена по запросу
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For Rent: 2-bedroom Apartment in Tirana, Komuna e Parisit. в Тирана, Албания
For Rent: 2-bedroom Apartment in Tirana, Komuna e Parisit.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
For Rent: Comfortable 2-bedroom Apartment, 100 m², in Komuna e Parisit! Perfect for familie…
Цена по запросу
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
Long term rent apartment 3+1 Tirana! The apartment is located on the 2nd floor, near the hot…
$795
в месяц
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2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street в Тирана, Албания
2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street Area: 101.3 m² New building with e…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,022
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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2+1+2 Duplex for Rent in Kodra e Diellit 2 в Тирана, Албания
2+1+2 Duplex for Rent in Kodra e Diellit 2
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
2+1+2 дуплекс в аренду в Kodra e Diellit 2 📍 Kodra e Diellit 2 🏠 Новая и современная мебе…
Цена по запросу
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For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate. в Тирана, Албания
For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 3+1+пост паркими Liqeni Thate per qera 📍 Лицензии и этоë 🏠Апартаменты 3+1+Пост Парк…
Цена по запросу
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Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 1+1 в Qerret, Durres! в Golem, Албания
Предлагается в долгосрочную аренду (от года) квартира 1+1 в Qerret, Durres!
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Идеальное предложение для комфортного проживания у моря! Предлагается в аренду уютная кварти…
$680
в месяц
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Century 21 Eon
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Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря! в Golem, Албания
Ваш идеальный отдых начинается здесь: уютная студия у самого моря!
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду стильную и комфортабельную студию, расположенную всего в нескольких шага…
$736
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: Отель Granda, Astir, Tirana✅ Площадь поверхности: 45м2…
$566
в месяц
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Apartment for Rent: 2+1 in Astir в Тирана, Албания
Apartment for Rent: 2+1 in Astir
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7
Apartment for Rent: 2+1 in Astir Location: Astir Floor: 7th (with elevator)  Building: …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
✅ Цена: 700 евро /месяц ✅ Местоположение: Oxhaku, Tirana ✅ Площадь поверхности: 100m2 Обл…
$727
в месяц
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