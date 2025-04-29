Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Северная Албания
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Северной Албании, Албания

Дуррес
92
Квартира Удалить
Очистить
92 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается квартира 2+1 в самом центре города в…
$728
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2+1 в аренду на пляже Дурреса (Eon108917) в Дуррес, Албания
Квартира 2+1 в аренду на пляже Дурреса (Eon108917)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2
Квартира расположена в пляжной зоне, в первой станции, на третьем этаже, с жилой площадью 96…
$543
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Сдается в аренду квартира 2+1 рядом с Виллой Корал, Пляж Дуррес! (atlantic112518) в Дуррес, Албания
Сдается в аренду квартира 2+1 рядом с Виллой Корал, Пляж Дуррес! (atlantic112518)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
Квартира доступна для долгосрочной аренды в районе Пляж, Дуррес. Планировка квартиры включае…
$566
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3+1+2 с гаражом в аренду в Дурресе, Албания (NEW110064) в Дуррес, Албания
Квартира 3+1+2 с гаражом в аренду в Дурресе, Албания (NEW110064)
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 8
Квартира расположена на 8-м этаже здания, оборудованного лифтом и администрацией. Планировка…
$652
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
2+1 APARTMENT FOR RENT ON THE FIRST LINE BY THE SEA! в Дуррес, Албания
2+1 APARTMENT FOR RENT ON THE FIRST LINE BY THE SEA!
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
The apartment is organized by a corridor that divides the rooms, kitchen, two bedrooms, bath…
$828
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Сдается в аренду апартамент 2+1 с видом на море, "White Hill Residence" в Currila! (Eon104766) в Дуррес, Албания
Сдается в аренду апартамент 2+1 с видом на море, "White Hill Residence" в Currila! (Eon104766)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 3
🏡 Апартамент расположен в районе Currila, в новейшей резиденции "White Hill Residence". 📍 А…
$1,229
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES в Дуррес, Албания
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
RENT APARTMENT 3+1+2 DURRES  11st floor (with elevator) Water Supply Durres Membranous co…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1+1 в аренду на Новой Портовой улице, Дуррес - 600€ | 70м² (Eon112552) в Дуррес, Албания
Квартира 1+1 в аренду на Новой Портовой улице, Дуррес - 600€ | 70м² (Eon112552)
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
Сдается квартира на 4-м этаже 10-этажного дома с лифтом на Новой Портовой улице, Дуррес. …
$679
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается квартира 2+1 в самом центре города в…
$733
в месяц
Оставить заявку
Rent apartment 1+1 Volga DURRES в Дуррес, Албания
Rent apartment 1+1 Volga DURRES
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Rent apartment 1+1 27-kateshi Volga DURRES @Address: Volga Durres 8th floor (with elevator) …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Сдается в долгосрочную аренду (год и более) дом 2+1 с двумя санузлами в начале района Пляж. …
$636
в месяц
Оставить заявку
Apartment for Rent – Beach Area, Palace Hotel 🌊🏡 в Дуррес, Албания
Apartment for Rent – Beach Area, Palace Hotel 🌊🏡
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в аренду – пляжная зона, отель Palace 🌊🏡📍 Расположение: Рядом с отелем Palace, с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Сдается в долгосрочную аренду (год и более) дом 2+1 в районe Villa Pascucci. Дом имеет прек…
$547
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Аренда (годовая или по месячно до лета). На 5 этаже с лифтом, 65 м2. Дуррес, пляж илирия.…
$438
в месяц
Оставить заявку
Apartment for Rent 2+1+2– Vollga, Durrës в Дуррес, Албания
Apartment for Rent 2+1+2– Vollga, Durrës
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартира в аренду - Vollga, Durrës📍 Расположение: Vollga, за рестораном Gogo🏠 Детали собстве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается этаж в вилле (2 этаж) с 2 спальнями …
$680
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Сдается в долгосрочную аренду квартира 2+1 с новым современным ремонтом в новом доме, в лучш…
$848
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Сдается квартира 1+1 с видом на город с отличным ремонтом, вся укомплектована. Район Волга, …
$869
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1+1 в аренду в центре Дурреса! (epidamn111470) в Дуррес, Албания
Квартира 1+1 в аренду в центре Дурреса! (epidamn111470)
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Сдается в аренду современная квартира 1+1, хорошо меблированная и оборудованная по самым выс…
$486
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 1+1 с новым ремонтом и мебелью в районе Вилла Зогут, Волга. Готовы организовать …
$592
в месяц
Оставить заявку
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА 1+1 С ВИДОМ НА МОРЕ, PLAZH, DURRES! в Дуррес, Албания
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА 1+1 С ВИДОМ НА МОРЕ, PLAZH, DURRES!
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Квартира расположена на 4 этаже, ухоженнго здания возле моря! Квартира оборудована всем н…
$720
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ, ПЛЯЖ, ДУРРЕС! (Eon107668) в Дуррес, Албания
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ, ПЛЯЖ, ДУРРЕС! (Eon107668)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 3
🏡 АПАРТАМЕНТ С ВИДОМ НА МОРЕ, РЯДОМ С ПЕРВОЙ СТАНЦИЕЙ ПЛЯЖА! 📍 Апартамент расположен на 3…
$671
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Сдается 1+1 квартира с видом на море! в Дуррес, Албания
Сдается 1+1 квартира с видом на море!
Дуррес, Албания
Квартира расположена в районе Shkembi te Kavaje, на 4 этаже нового здания с лифтом. • Пла…
$622
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
АПАРТАМЕНТЫ 3+1+2 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА VOLGA! (epidamn102571) в Дуррес, Албания
АПАРТАМЕНТЫ 3+1+2 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА VOLGA! (epidamn102571)
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3
🏡 АПАРТАМЕНТ 3+1+2 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА, В VOLGA! …
$1,032
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4
Предлагается квартира 1+1 с прекрасным видом на море для аренды на длительный срок Шкемби и …
$543
в месяц
Оставить заявку
Apartment for Rent 2+1 - Vollga, Durrës sea view в Дуррес, Албания
Apartment for Rent 2+1 - Vollga, Durrës sea view
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Apartment for Rent 2+1 - Vollga, Durrës 📍 Vollga - Durrës 🏠 Apartment 2+1 🏕 Floor: 5th …
Цена по запросу
Оставить заявку
For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës в Дуррес, Албания
For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës
Дуррес, Албания
For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës 📍 Location: Near Hot…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Apartment 2+1 in Durres Rent for a year We present to you a magnificent 2+1 apartment locate…
$471
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2+1 в аренду на Пляже Хекурудха, Дуррес - 400€ | 52.89м² (Roy112316) в Дуррес, Албания
Квартира 2+1 в аренду на Пляже Хекурудха, Дуррес - 400€ | 52.89м² (Roy112316)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Квартира 2+1 в аренду на четвертом этаже пятиэтажного дома на Пляже Хекурудха, Дуррес. …
$453
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
super apartment for rent 2 + 1 residence white Hill Durres в Дуррес, Албания
super apartment for rent 2 + 1 residence white Hill Durres
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
* * Super apartment for rent 2 + 1 residence white  Hill Durres * * Sea and pool views** ** …
Цена по запросу
Оставить заявку