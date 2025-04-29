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Квартиры с видом на горы в Северной Албании, Албания

Дуррес
500
Лежа
6
Шенгини
6
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
🏡 Апартаменты 1+1 рядом с морем на Шкэмби э Кавайес 📍 Апартаменты расположены в районе Шкэм…
$80,153
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Century 21 Eon
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
$370,640
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1
Продается квартира 2+1 с видом на море в "WHITE HILL RESIDENCE" в Куррила, Дуррес. Квартира …
Цена по запросу
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 15/28
Продается супер квартира на первом этаже с видом на море. Расположена на 15 этаже 28-этажног…
$255,249
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 15/20
Эта квартира 1+1 продается в Шкемби и Кавая, Дуррес. Она состоит из гостиной с кухней, спаль…
$140,728
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Типы недвижимости в Северной Албании

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