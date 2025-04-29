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Квартиры с гаражом в Северной Албании, Албания

Дуррес
500
Лежа
6
Шенгини
6
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Квартира расположена в одном из самых востребованных районов Шкемби Кавая, Дуррес, Албания. …
$380,158
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5
🏡 Апартаменты 1+1 с видом на море и парковочным местом в районе Шкемби и Кавайес 📍 Апартаме…
$137,338
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Агентство
Century 21 Eon
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Типы недвижимости в Северной Албании

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