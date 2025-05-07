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Квартиры с видом на море в Центральной Албании, Албания

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Тирана
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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5
The residence is located in Mali Robit. The apartment is located on the fifth floor. • Org…
$146,277
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Захватывающая квартира с видом на море в эксклюзивной резиденции «Либурна», Голем Ощутите…
$217,223
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартира с видом на море находится на 3 этаже нового здания и имеет типологию 2+1 (2 спальны…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 8/8
Элегантная квартира с панорамным видом на море в резиденции «Либурна», Голем Эта квартира…
$159,640
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Продается квартира 1+1 с видом на море в Големе общей площадью 90 м². Квартира включает 1…
$164,536
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Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Квартира 2+1, расположена на 4 этаже дома. Она состоит из 1 гостиной с кухней и 2 спален с 2…
$157,123
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Роскошная квартира с панорамным видом на море в Керрете! Предлагаем вашему вниманию велик…
$136,221
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8/7
Современная квартира с панорамным видом на море в резиденции «Либурна», Голем Эта стильна…
$148,738
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3
Квартира 1+1 в районе Шкемби Кавая города Дуррес, площадь по сертификату 61 м.кв. Расположен…
$63,646
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 5/5
Пентхаус на продажу в районе Керрет. Расположен на 5-м этаже 5-этажного здания с лифтом. П…
$455,430
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 7
Пентхаус организован следующим образом: при входе имеется большая гостиная с отдельной кухне…
$167,830
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Квартира 3 комнаты в Golem, Албания
Квартира 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В продаже квартира 2+1 с видом на море и кедры в районе Мали Робит. В квартире выполнен новы…
$182,150
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Квартира с пентхаусом с видом на море в Дурресе! Квартира расположена на 6-м этаже зда…
$89,759
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Типы недвижимости в Центральной Албании

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Албании, Албания

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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