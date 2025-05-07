Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Центральная Албания
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Центральной Албании, Албания

Тирана
53
Bashkia Kavaje
165
Тирана
73
Камза
11
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Дуплекс в Влёра, Албания
Дуплекс
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 2
✅ Цена продажи: 95 000 евро✅ Расположение: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Общая площадь по …
$107,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9
🔑🏡 1+1 ПРОДАЖА В АЛБАНО и РОМИНЕ, ВЛОРА.🏷 Стоимость: 125 000 евро/тоталь📐 Площадь: 84 м2 Tot…
$141,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
🆕🔥 2+1 Апартаменты для продажи рядом с Маринской школой, ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРЕВид со стороны моря…
$178,298
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в Лунгомаре, Влоре. Квартира расположена в развитом район…
$272,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Продаётся 2+2 квартира в районе Волга, Дуррес! Квартира расположена на 3-м этаже 9-этажно…
$189,111
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 360 м²
Роскошная вилла на берегу Адриатического моря в Дурресе Вилла находится на первой линии в Д…
$738,288
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Hamallaj, Албания
Вилла 4 комнаты
Hamallaj, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
$493,096
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Spacious 2-Bedroom Apartment in Palm Paradise Complex with Pool View Located in Palm Paradi…
$102,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
✅ Цена: 1500 евро /м2 - 147 300 евро ✅ Местоположение: «Пеливан Лескадж» улица, напротив Бо…
$152,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Площадь 300 м²
Шикарная вилла с бассейном общей площадью 300 м.кв и участком 500 м.кв. Пишите - предоставим…
$855,996
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже квартира 1+1 с балконом в районе Голем, до моря 150 метров. С новым ремонтом и ме…
$110,731
Оставить заявку
Вилла в Дуррес, Албания
Вилла
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
$593,312
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральной Албании

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Центральной Албании, Албания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти