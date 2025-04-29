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Квартиры с террасой в Дурресе, Албания

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ishem, Албания
Квартира 3 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1
🏡 Апартаменты 2+1 с двором в комплексе Lura 3, Gjiri i Lalzit 📍 Апартаменты расположены в к…
$223,695
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Квартира 3 комнаты в Ishem, Албания
Квартира 3 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1
Квартира находится на 1 этаже закрытого комплекса, имеет собственный двор и парковочное мест…
$375,255
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Century 21 Eon
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 9
Предлагаем шикарную видовую квартиру 3+1 с огромной терассой и новым ремонтом в районе Шкемб…
$205,969
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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