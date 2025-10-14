Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры в Дурресе, Албания

Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Продается дуплекс у моря в районе Shkëmbi i Kavajës (Шкемби и Кавайес), Durrës — всего 20 ме…
$191,677
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 7
Квартира 3+2 +4 санузла и терасса в центре Дурреса, район Marie Kaculini. Общая площадь 290 …
$383,208
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Триплекс имеет общую площадь 340 м2, из которых 205 м2 внутренние, которые организованы в ко…
$466,928
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Двухэтажный дуплекс с прямым видом на море! Квартира 2+1 с новым современным ремонтом и мебе…
$283,959
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
