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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
761
Fatih
800
Beylikduzu
537
Eyupsultan
282
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5 520 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$305,828
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
TOP TOP
Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Doga Kececioglu
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Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
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Rezydencja 11 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 11 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 585 m²
Liczba kondygnacji 4
Ponadczasowy Dom Osmański Odpowiedni do Renowacji w Stambule Dom znajduje się w Fatih, jedne…
$1,31M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marmara Region, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Duży nowoczesny apartament na pozwolenie na pobyt w StambuleRozmieszczenie: Fulya Mehmetçik …
$226,113
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Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$325,448
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Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$272,491
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Mieszkanie 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$535,488
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$423,543
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Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Mieszkania w Nowym Kompleksie z Udogodnieniami w Başakşehir, Stambuł Mieszkania …
$255,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$425,852
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Mieszkania w Nowym Kompleksie z Udogodnieniami w Başakşehir, Stambuł Mieszkania …
$315,520
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$105,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$74,473
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Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$125,854
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Dwupoziomowy apartament w obszarze turystycznym w Stambule w ramach inwestycjiTaksim Street …
$145,130
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Mieszkanie 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$695,904
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$346,221
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
$129,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sisli, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 111 m²
Twój dom jest gotowy, 15 minut od lotniska Ataturk i 20 minut od nowo wybudowanego lotniska …
$299,000
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Mieszkanie 8 pokojów w Fatih, Turcja
Mieszkanie 8 pokojów
Fatih, Turcja
Sypialnie 8
Powierzchnia 670 m²
Twoja przestrzeń osobista, gdzie miasto jest gorsze od naturyWyobraź sobie poranek wypełnion…
$2,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy Raj
$171,314
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 287 m²
Nowa definicja luksusowego mieszkania, Carver Hall w Buyukcekmece czeka na Ciebie, aby dokon…
$1,15M
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Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Domy mostowe
$649,348
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$12,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Anatolia królewska
$389,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 14
Luksusowe Apartamenty z 8-Piętrowym Parkingiem i Odkrytym Basenem na Dachu w Beşiktaş, Stamb…
$1,10M
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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