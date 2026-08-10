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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fatih, Turcja

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mieszkania
684
domy
115
799 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Pozostałości portu morskiego
$278,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Apex Heights
$388,799
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Blue Swan
$145,900
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Jakość
$509,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Poem zielony
$139,900
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Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Greentown Kartepe
$123,488
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Brama Lenmońska
$382,902
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Mieszkanie 4 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 361 m²
Grand Residence
$5,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Iconst
$260,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Sultan Ahmet Square, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultan Ahmet Square, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
$468,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Metropolitan Serenity
$446,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Pozostałości oazy miejskiej
$844,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Mieszkanie 25 pokojów w Fatih, Turcja
Mieszkanie 25 pokojów
Fatih, Turcja
Sypialnie 25
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
340 Riverside Crescent
$681,564
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Domy Petunia Villas
$416,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Brine Life
$214,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Sega Metropark
$406,240
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów regionu Alicante, na Costa…
$486,895
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Mieszkanie 4 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Diomeda Life
$370,000
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Dom 9 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 9 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowy Umeblowany Budynek, 250 Metrów od Głównej Ulicy i Wybrzeża w Balat Budynek bl…
$1,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Atmosfera Sefaköy
$260,000
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Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Miejsce wakacyjne
$202,748
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 265 m²
Grand Residence
$3,90M
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Laguna
$251,983
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 281 m²
Oblive Town
$794,323
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Zielony Kamienny Raj
$973,000
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Mieszkanie 8 pokojów w Fatih, Turcja
Mieszkanie 8 pokojów
Fatih, Turcja
Sypialnie 8
Powierzchnia 475 m²
Vibrancity Istanbul
$3,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Vista Royale
$368,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Diomeda Life
$380,000
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