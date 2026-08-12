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Domy na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
96
Fatih
116
Beylikduzu
53
Yalova
44
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510 obiektów total found
Rezydencja 11 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 11 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 585 m²
Liczba kondygnacji 4
Ponadczasowy Dom Osmański Odpowiedni do Renowacji w Stambule Dom znajduje się w Fatih, jedne…
$1,31M
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Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$325,448
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$346,221
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$12,50M
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Dom 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Dom 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 272 m²
Piętro 1/3
Inteligentna willa z własnym ogrodem i parkingiem w Bursa Nilüfer Willa znajduje się w dziel…
$372,943
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Dom 3 pokoi w , Turcja
Dom 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/3
$6,10M
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Wille z Przestronnymi Wnętrzami i Balkonami w Basaksehir w Stambule Dzielnica Başakşehir w S…
$796,308
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Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,43M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$178,881
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$461,628
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Dom 9 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 9 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
W Pełni Umeblowany Budynek z Kawiarnią na Parterze i Trzema Piętrami Apartamentów w Fatih Bu…
$2,50M
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Życie kanoniczne
$706,000
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Willa 11 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 11 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 11
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 876 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami w Stambule Büyükçekmece Wille znajdują się w dziel…
$4,20M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Dom 6 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Dom 6 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 396 m²
Te eleganckie wille znajdują się w spokojnym kompleksie willi zaledwie kilka kroków od morza…
$1,07M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Wille Zielonej Doliny
$1,09M
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Dom 8 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 8 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany Budynek Idealny na Airbnb w Fatih Balat, Stambuł Całkowicie umeblowany czteropięt…
$1,10M
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowe Wille z Ogrodem 1,5 km od Autostrady TEM w Stambule Başakşehir Başakşehir staje…
$663,590
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Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$189,267
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Dom 18 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 18 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 18
Sypialnie 13
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
6-Piętrowy Budynek w Stambule, Dzielnica Fatih, z 6 Umeblowanymi Mieszkaniami Przeznaczonymi…
$2,60M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Życie kanoniczne
$648,000
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Bliźniak 7 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Nieruchomości znajdują…
$733,988
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Bungalow 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bungalow 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
Górskie Domy w Lesie w Bursa Osmangazi Projekt ten, zlokalizowany w dzielnicy Kirazlı, Osman…
$633,630
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 455 m²
Wille Hillcrest
$3,50M
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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