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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Esenyurt, Turcja

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mieszkania
157
158 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Retro Residence zostało zaprojektowane, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich udogodnień i…
Cena na zgłoszenie
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/16
Mieszkania z łazienką i garderobą w Esenyurt. Na terenie osiedla znajduje się kryty basen, s…
$169 276
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Mieszkanie 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Rycerze
$371 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Złoto Kılıç 2
$109 072
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Miasto zatwierdzenia
$159 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Willa w SOS Pizza, Turcja
Willa
SOS Pizza, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Projekt został zbudowany na brzegu Beylikdüzu, nowej ukochanej i obiecującej dzielnicy Stamb…
$900 000
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Mieszkanie 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 29
Apartamenty 200 m od Autostrady E-5 w Esenyurt, Stambuł Apartamenty znajdują się w wielofunk…
$300 027
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Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 410 m²
Witamy w projekcie Stari Most Atakent.Projekt znajduje się w Atakent, jednym z najbardziej t…
$880 000
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Mieszkanie 2 pokoi w 1638 Sokak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
1638 Sokak, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Projekt Residence jest doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących połączenia estet…
$300 000
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Mieszkanie 1 pokój w Adile Nasit Bulvari, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Adile Nasit Bulvari, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Projekt stanowi unikalny projekt z jego architekturą i licznymi przywilejami. Zaprojektowane…
$91 071
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w 118 Sokak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
118 Sokak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Delta Park
$190 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 13
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w kompleksie w Stambule Esenyurt Apartamenty znajdują się…
$190 290
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Mieszkanie 2 pokoi w Adile Nasit Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Adile Nasit Bulvari, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Stworzyliśmy życie poza waszymi marzeniami..Te wysokie apartamenty i prywatne baseny na tara…
$169 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Rezydencja La Strada
$295 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Blade View Panorama
$213 000
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Mieszkanie 3 pokoi w 546 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
546 Sokak, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Premium Park
$102 836
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Projekt został zrealizowany na Dogan Arasly Boulevard, jednej z najważniejszych osi Esenyurt…
$329 451
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 221 m²
Projekt Azure Life powraca do życia w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzu. Projekt przylegający d…
$468 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w , Turcja
Mieszkanie 1 pokój
, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Projekt został zrealizowany na Dogan Arasly Boulevard, jednej z najważniejszych osi Esenyurt…
$120 838
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