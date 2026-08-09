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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

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Izmit
12
Basiskele
11
Kartepe
8
38 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$284,073
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Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$183,430
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Bliźniak 4 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$245,000
VAT
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TekceTekce
Zamek 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Zamek 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 964 m²
Położony w Kocaeli, kwitnącym centrum przemysłowym w Turcji, te specjalnie zaprojektowane wi…
$2,78M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/5
$4,360
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$479,784
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Mieszkanie 4 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$411,912
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Mieszkanie 1 pokój w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basiskele, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$236,780
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Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Piętro 5/5
$14,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Darica, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Darica, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Doświadcz wyrafinowanego życia miejskiego z elegancką przestrzenią lobby, starannie zaprojek…
$231,162
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Mieszkanie 3 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$91,985
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Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3/3
$6,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w I…
$84,370
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Mieszkanie 4 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$202,319
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Mieszkanie 6 pokojów w Izmit, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Izmit, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty z Widokiem na Morze i Las oraz z Balkonami i Tarasami na Sprzedaż w Izmit, Kocae…
$441,633
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Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$355,664
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Bliźniak 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$471,692
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Willa 5 pokojów w Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Willa 5 pokojów
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie…
$229,000
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Bliźniak 3 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡Luxury Living Meets Przyroda 124; Exclusive 2 + 1 Residence at Gate 41, Sapanca✨ Budzić się…
$175,000
VAT
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Dom 4 pokoi w Karpuzdere, Turcja
Dom 4 pokoi
Karpuzdere, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Experience Elegant Living by the Beach in Úınarcık, YalovaDiscover nowoczesne, półwyselekcjo…
$272,024
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Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$842,802
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Mieszkanie 2 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Mieszkanie 2 pokoi w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowa rezydencja z basenami i pięknymi terenami zielonymi, Kocaeli, Turcja Rezydencja o…
$217,562
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Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy, niski budynek mieszkalny z basenami, terenami zielonymi i placami zabaw dla dzieci, Ko…
$170,780
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Mieszkanie 2 pokoi w Izmit, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Izmit, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4
$55,425
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Mieszkanie 2 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Condo 6 pokojów w Marmara Region, Turcja
Condo 6 pokojów
Marmara Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Willa 6 pokojów w Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowa rezydencja z basenami, strefami rozrywki i boiskami sportowymi, Kocaeli, Turcja Rezyde…
$186,494
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Mieszkanie 5 pokojów w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Typy nieruchomości w Kocaeli.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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