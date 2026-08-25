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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pendik, Turcja

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mieszkania
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162 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Vier Istanbul, w wielkim mieście Die, nowe centrum inwestycyjne, zapewnia wszystkie zalety s…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
splendor pendika
$165 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$159 937
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 2 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Zapraszamy do uprzywilejowanego życia w Capitol Batışehir, gdzie najlepsze możliwości inwest…
$358 167
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Rezydencja Nefisa
$167 314
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe apartamenty w bogato wyposażonym kompleksie w Bahcelievler, Stambuł Apartamenty us…
$668 932
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 192 m²
$401 707
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Mieszkanie 3 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Privasol
$825 000
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Pendik, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1
Nowoczesne Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Udogodnieniami Społecznymi w Yenişehir, Pendik, St…
$687 611
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Mieszkanie 4 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
splendor pendika
$690 000
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Starożytny wietrzyk Morza Egejskiego dotyka twojej duszy i przynosi nowy styl życia zdobiony…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Privasol
$670 000
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
$500 661
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Mieszkanie 2 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Powierzchnia 251 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Leylak Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Leylak Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/7
$6,16M
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Hayirli Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Hayirli Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/9
$6,63M
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Dążąc do doskonałości ze swoim unikalnym wzornictwem i architekturą, Astra Tower ujawnia inn…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Pendik, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe apartamenty w bogato wyposażonym kompleksie w Bahcelievler, Stambuł Apartamenty us…
$1,55M
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Możesz cieszyć się komfortem okolicy z zaletami Istambułu w tym projekcie, który znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Nie ma takich projektów, które oferują zarówno widok na morze, las i widok na miasto, jak ty…
$989 000
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Mieszkanie 3 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
splendor pendika
$280 000
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Mieszkanie 4 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Stylus Life
$860 572
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Arch Renaissance to projekt 124 apartamentów o powierzchni od 1 + 1 do 4 + 2 na 7800 metrów …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pendik, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Soul Residence
$358 772
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Mieszkanie 1 pokój w Pendik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Pendik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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