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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sultangazi, Turcja

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mieszkania
19
19 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$401,045
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/12
Gotowy do Zamieszkania Apartament w Sultangazi, Blisko Północnej Autostrady Marmara Gotowy d…
$199,945
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Mieszkanie 2 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
$240,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
$407,000
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
The first steps towards a privileged life are taken in Riverwind that consists of 493 apartm…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sultangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$682,103
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Mieszkanie 2 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Sona Park Sultangazi
$182,000
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Greeniva Project is located in Fevzi Çakmak Neighborhood that is in Antalya’s Kepez district…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Greeniva Project znajduje się w dzielnicy Fevzi Çakmak, która znajduje się w dzielnicy Kepez…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
The first steps towards a privileged life are taken in Riverwind that consists of 493 apartm…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
$596,000
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Co- Star Living
$193,154
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
The first steps towards a privileged life are taken in Riverwind that consists of 493 apartm…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$539,902
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Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
$211,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sultangazi, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
$313,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartment with magnificent views of the city in Istanbul The project has a magnificent view…
$158,227
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