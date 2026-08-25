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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yalova, Turcja

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Yalova Merkez
43
Cinarcik
50
Ciftlikkoy
14
Termal
10
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139 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Butikowej Inwestycji w Odległości Spaceru od Wszystkich Udogodnień w Yalova Pr…
$166 941
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Willa 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Willa 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Piętro 1/3
Willa Trzypiętrowa z Prywatnym Basenem i Windą w Yalova Kadıköy Trzypiętrowa willa znajduje …
$678 580
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$135 421
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Przestronne Apartamenty w Kompleksie Mieszkalnym w Centrum Yalovy Yalova zyskuje coraz więks…
$115 575
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Mieszkanie 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$249 828
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Mieszkanie 4 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$145 928
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$62 457
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$151 765
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Bliźniak 5 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 278 m²
Piętro 4/5
Luksusowe Mieszkania w Nowoczesnym Kompleksie z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Yalovie Yalov…
$322 355
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Mieszkanie 3 pokoi w Hurriyet Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Hurriyet Sokak, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Raj Night
$320 000
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$291 855
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$129 584
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie Blisko Ulicy Termal i Çınarcık Dzięki dogodnemu dostępow…
$95 729
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$178 615
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$120 244
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w Yalova Yalova to nadmorskie miasto w …
$103 948
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$661 928
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Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$150 597
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$203 131
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Bliźniak 7 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$322 355
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$357 231
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Mieszkanie 3 pokoi w Armutlu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Armutlu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Mieszkania w Pobliżu Udogodnień w Armutlu, Yalova Yalova, dzięki bliskości dużych miast, dog…
$93 977
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$150 597
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Mieszkanie 3 pokoi w Altinova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$103 948
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$170 443
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Apartament w Dzielnicy Yalova Çınarcık, w Odległości Spaceru od Morza Bliskość Ya…
$64 792
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Dom 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Dom 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z 5 Sypialniami w Rozwijającej się Dzielnicy Samanlı w Yalovie Yalova zyskuje coraz wi…
$283 812
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Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 3/4
Nowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Yalova Yalova to popularne miasto w po…
$207 895
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Mieszkanie 3 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż przy Drodze Yalova-Termal Yalova zyskuje na popularności dzięki łatw…
$81 136
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Dom 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Dom 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro 1/2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Doskonałym Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Çınarc…
$379 412
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Typy nieruchomości w Yalova.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Yalova, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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