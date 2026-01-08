Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Burhaniye, Turcja

Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
$7,88M
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
$8,87M
Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,06M
AdriastarAdriastar
Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 462 m²
$15,18M
Bliźniak 4 pokoi w Yali Caddesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Yali Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
$14,00M
