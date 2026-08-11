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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Maltepe, Turcja

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mieszkania
86
domy
7
93 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$306,368
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$347,909
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Mieszkanie 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Ulicę na Sprzedaż w Kompleksie z Ochroną w Maltepe Maltepe, położo…
$288,572
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/4
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Autostrady E-5 i Metra w Maltepe, Stambuł Położona w Küçükyal…
$368,714
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Mieszkanie 4 pokoi w Madenci Sokagi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Madenci Sokagi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/9
$7,32M
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 6 pokojów w Maltepe, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto przy Głównej Drodze w Maltepe, Stambuł Maltepe, położone po…
$421,979
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Mieszkanie 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Autostrady E-5 i Metra w Maltepe, Stambuł Położona w Küçükyal…
$210,363
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Mieszkanie 3 pokoi w Esma Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esma Sokagi, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Projekt otwiera przed oczami hipnotyzujące, niebieskie życie z opcjami mieszkalnymi nad morz…
$476,550
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Projekt Maltepe Elixir ukazuje hipnotyzująco błękitne życie przed oczami z nadmorskimi możli…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$543,370
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Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Diva Pera
$185,000
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Handegul Sokagi, Turcja
Dom 3 pokoi
Handegul Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/18
$12,50M
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$375,649
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Zeft Yalikavak czeka obok Yalikavak Marina w ostatniej zatoce Yalikavak, jednym z najpięknie…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$206,896
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Mieszkanie 4 pokoi w Esma Sokagi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Esma Sokagi, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Projekt otwiera przed oczami hipnotyzujące, niebieskie życie z opcjami mieszkalnymi nad morz…
$709,613
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Mieszkanie 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Stacji Metra i Centrum Handlowego w Maltepe, Stambuł …
$485,415
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Mieszkanie 4 pokoi w 1 Oz Apartmani, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
1 Oz Apartmani, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/8
$6,98M
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Vier Istanbul powstający w Ümraniye, nowym centrum inwestycyjnym, zapewnia wszystkie zalety …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 15
Elegancka nieruchomość w pobliżu autostrady w Maltepe İstanbul Nieruchomość znajduje się w M…
$331,803
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Mieszkanie 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Ulicę na Sprzedaż w Kompleksie z Ochroną w Maltepe Maltepe, położo…
$349,037
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Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Ulicę na Sprzedaż w Kompleksie z Ochroną w Maltepe Maltepe, położo…
$273,566
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Mieszkanie 5 pokojów w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Maltepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$672,647
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Lucrum Logicum:
$300,000
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Diva Pera
$155,000
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