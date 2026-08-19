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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Osmangazi, Turcja

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mieszkania
17
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6
23 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$187,636
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Willa w Yeniyol Caddesi, Turcja
Willa
Yeniyol Caddesi, Turcja
Powierzchnia 112 m²
$51,83M
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Bungalow 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bungalow 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
Górskie Domy w Lesie w Bursa Osmangazi Projekt ten, zlokalizowany w dzielnicy Kirazlı, Osman…
$633,630
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/7
$9,07M
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$99,030
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Bliźniak 5 pokojów w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Osmangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Piętro 4/5
Mieszkania w Nowym Kompleksie z Basenem w Bursa Osmangazi Mieszkania znajdują się w nowym ko…
$229,333
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Hattad Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Hattad Sokak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/7
Apartament z 3 Sypialniami w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Bursie, Turcja Projekt 1050 zn…
$164,257
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Mieszkanie 5 pokojów w 2 Karanfil Caddesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
2 Karanfil Caddesi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Piętro 4/4
$7,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Położona w jednej z centr…
$170,262
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Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 10/11
$5,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Położona w jednej z centr…
$151,533
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$137,831
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$104,242
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Mieszkanie 5 pokojów w Mudanya Caddesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mudanya Caddesi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/8
$8,43M
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$139,965
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Mieszkanie 4 pokoi w Ayyildiz Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ayyildiz Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 5/4
$5,93M
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Mieszkanie 5 pokojów w Bursa Cevre Yolu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bursa Cevre Yolu, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 11/14
$6,80M
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Mieszkanie 4 pokoi w 1 Fatih Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
1 Fatih Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
$6,05M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bebek Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bebek Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/5
$7,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowa rezydencja z basenami, ochroną i kortem tenisowym blisko morza, Demirtaş, Turcja Rezyd…
$176,848
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Mieszkanie 4 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
$49,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa rezydencja z basenami, salą konferencyjną i mini polem golfowym, Dimirtas, Turcja Rezy…
$107,669
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