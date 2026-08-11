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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Atasehir, Turcja

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mieszkania
77
79 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$422,756
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Mieszkanie 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Ataşehir w Pobliżu Centrum Finansowego i Stacji Metra Istanbul Finance Center Po…
$1,64M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ibrahim Muteferrika Caddesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ibrahim Muteferrika Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3/8
$6,28M
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Powierzchnia 263 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Nova Ataşehir
$764,485
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Atasehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Nova Ataşehir
$1,59M
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
$1,60M
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Projekt Lush City składa się z 8 bloków z 7 piętrami na powierzchni gruntu o powierzchni 25,…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Nova Ataşehir
$479,881
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Mieszkanie 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 242 m²
V Stambuł
$1,12M
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
Harbour 24 narodził się z idei odkrycia koncepcji "domu" najbliższego życiu.Życie rodzinne w…
$410,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Nova Ataşehir
$1,51M
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Vision Elite
$510,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Tuńczyk Ataşehir
$901,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Harbour 24 narodził się z idei odkrycia koncepcji "domu" najbliższego życiu.Życie rodzinne w…
$650,000
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widkiem na Miasto w Pobliżu Centrum Finansowego w Stambule w Ataşehir Apartame…
$1,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nova Ataşehir
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
V Stambuł
$695,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Ataşehir w Pobliżu Centrum Finansowego i Stacji Metra Istanbul Finance Center Po…
$529,334
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
Tuńczyk Ataşehir
$460,000
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Mieszkanie 1 pokój w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Cityscape Bayview
$470,000
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