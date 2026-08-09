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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Balikesir, Turcja

;
Edremit
66
Burhaniye
11
79 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w 3056 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3056 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/4
$6,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w 3078 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3078 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/2
$4,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/7
$4,53M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
$13,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/5
$6,92M
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Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$17,15M
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Willa 4 pokoi w 63, Turcja
Willa 4 pokoi
63, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
$4,59M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
$8,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Altinoluk Yolu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Altinoluk Yolu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
$5,75M
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/4
$3,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Oruc Reis Caddesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Oruc Reis Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/4
$5,10M
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Mieszkanie 5 pokojów w , Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3/4
$7,32M
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Dom 5 pokojów w , Turcja
Dom 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
$13,95M
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Willa 4 pokoi w 17, Turcja
Willa 4 pokoi
17, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
$12,79M
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Mieszkanie 3 pokoi w 2019 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
2019 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/4
$5,75M
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Mieszkanie 4 pokoi w 303 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
303 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/4
$8,72M
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Dom 4 pokoi w Zeytinli Caddesi, Turcja
Dom 4 pokoi
Zeytinli Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/4
$5,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
$3,46M
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Mieszkanie 4 pokoi w 3086 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
3086 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/3
$4,07M
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Willa 4 pokoi w 79, Turcja
Willa 4 pokoi
79, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/4
$4,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/2
$5,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w 3085 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
3085 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
$6,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w 3040 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
3040 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
$5,93M
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Mieszkanie 4 pokoi w 3040 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
3040 Sokak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
$4,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/8
$3,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/4
$4,60M
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Mieszkanie 4 pokoi w Azerbaycan Bulvari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Azerbaycan Bulvari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/5
$4,59M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/4
$4,88M
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Typy nieruchomości w Balikesir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Balikesir, Turcja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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