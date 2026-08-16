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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

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mieszkania
267
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282 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 3
Powierzchnia 405 m²
Dzisiaj jest pierwszy dzień nowego życia. To idealny czas na wprowadzenie do specjalnych moż…
$1,44M
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Mieszkanie 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Home
$276,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Meridia Suites
$708,000
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Ci, którzy lubią nowoczesność i klasykę, żyją i czują się wyjątkowo, są w centrum życia, roz…
$1,96M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Projekt Blue Gaze składa się z 166 apartamentów na powierzchni 6,300 metrów kwadratowych. W …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 314 m²
News
$1,31M
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Mieszkanie 5 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 296 m²
Charleston Tower
$2,57M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 5/8
Mieszkania Gotowe do Zamieszkania w Kompleksie Blisko Metra w Alibeyköy, Stambuł Mieszkania …
$240,396
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Mieszkanie 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 419 m²
The Maybird
$1,93M
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Mieszkanie 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Prive Chemist
$1,25M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Szczęśliwe życie czeka na Ciebie w nowym centrum Bahçeşehir, w punkcie przecięcia wielu alte…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 12
Centralnie Położone Apartamenty w Łatwo Dostępnym Kompleksie w Eyupsultan Nowoczesne apartam…
$851,359
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Nie można mieć dość wygody życia na E5 w tym projekcie, który przeoczył błękitne piękno Morz…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 6 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Las w Ekologicznym Kompleksie w Stambule Apartamenty położone są w…
$2,33M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 159 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Jako jeden z najbardziej innowacyjnych funduszy inwestycyjnych nieruchomości w Turcji w zakr…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Home
$436,000
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 102 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Dom 6 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 283 m²
Wille są w Kemerburgaz, Eyupsultan, istanbul. Ten obszar na północy miasta jest idealny dla …
$2,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Ci, którzy lubią nowoczesność i klasykę, żyją i czują się wyjątkowo, są w centrum życia, roz…
$1,41M
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Nowoczesnym Projekcie Położonym w Centrum w Eyüpsultan Al…
$451,128
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Mieszkanie 5 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Vanilya Residence
$650,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Stellar Heights
$225,000
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